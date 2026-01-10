1月10日、京都競馬場で行われた11R・すばるステークス（L・4歳上オープン・ダ1400m）は、古川吉洋騎乗の5番人気、キタノズエッジ（牡5・栗東・畑端省吾）が勝利した。1/2馬身差の2着にニシキギミッチー（牡6・美浦・鈴木伸尋）、3着に1番人気のビダーヤ（牡5・栗東・矢作芳人）が入った。勝ちタイムは1:23.6（良）。2番人気で川田将雅騎乗、スターターン（牡5・栗東・坂口智康）は、5着敗退。【鹿ケ谷特別】武豊ジャスパーディ