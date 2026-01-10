1月10日、京都競馬場で行われた10R・鹿ケ谷特別（4歳上2勝クラス・ハンデ・芝1200m）は、武豊騎乗の3番人気、ジャスパーディビネ（牡4・栗東・森秀行）が快勝した。2馬身差の2着にルシード（牡4・美浦・田島俊明）、3着にコウセキ（牡4・栗東・西園正都）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。1番人気で岩田望来騎乗、フードマン（牡4・栗東・小栗実）は5着、2番人気で川田将雅騎乗、インブロリオ（牝4・栗東・吉村圭司）は17