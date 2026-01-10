現役を引退した岡島氏が楽天SNSに登場2025年限りで現役を引退した岡島豪郎氏が10日、楽天の球団公式インスタグラムに登場した。温泉浸かる様子が公開され、ファンからは「筋肉えぐ！」「凄い筋肉だな」とコメントが寄せられた。岡島氏は白鴎大から2011年ドラフト4位で楽天に入団。プロ14年間で1011試合に出場し、打率.257、813安打をマークした。昨季はシーズン開幕から出場がなく、現役引退を決めた。引退試合では同じ群馬出