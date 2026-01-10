1月10日、京都競馬場で行われた9R・出町特別（4歳上2勝クラス・牝・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、モズカトレア（牝4・栗東・井上智史）が快勝した。5馬身差の2着に2番人気のステアハート（牝4・栗東・新谷功一）、3着にラヴァブル（牝4・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:52.5（良）。【京都7R】3連単450万円超え！ベンダバールが波乱を演出5馬身差圧勝坂井瑠星騎乗の1番人気、モズカトレアが断然の支持に応え