おだやかでどこか落ち着きのあるしゃれガールになるためのコツ、知りたくない？そこで今回は、中村里帆と三浦理奈をお手本に、おしゃれ上級者をアピールできる「重ね着」のコーデ術を4つご紹介します。こなれ感を即ゲットできるアイテムたちをチェックしてみて♡重ね着上手＝しゃれみガールの法則！おしゃれ上級者をアピールできちゃう重ね着は、この冬のビッグトレンド！こなれ感を即ゲットできるときたら、メロガールをめざ