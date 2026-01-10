【ワシントン＝坂本幸信】米連邦最高裁判所は９日、トランプ政権が発動した「相互関税」などの合法性を巡る訴訟について、判決を出さなかった。米国では、早ければ同日にも公表されるとの見方が強まっていた。一連の訴訟では、国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）を根拠にした関税措置の合法性が焦点で、「相互関税」と合成麻薬フェンタニルの米国流入を理由にしたカナダとメキシコ、中国への追加関税が対象となる。１、２審が