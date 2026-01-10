私（ルリ、35歳）は長年結婚、出産に憧れていました。弟（タカヨシ、34歳）や周りの友人たちが結婚していく中、自分が取り残されたような焦りもあったと思います。しかし頑張った甲斐もあり、夫（ハジメ）に出会い結婚。そして先月、待望の娘（アイリ）を出産しました。弟や義妹（弟の妻、ミナミ、34歳）、両親もアイリの誕生を祝ってくれています。今まさに幸せの絶頂にいる気分です。昔から弟の方が勉強もスポーツもそつなくこな