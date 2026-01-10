◆バレーボール・全日本高校選手権東九州龍谷2―3金蘭会（10日、東京体育館）東九州龍谷が目指した6大会ぶりの決勝への道は、無情にもあと1点で絶たれた。最終第5セット（S）の14―13。昨夏の全国総体を制した金蘭会を追い詰めたが、ここから3連続で強打を打ち込まれた。【ついに決着へ…春高バレー今大会の勝ち上がりはこちら】悔しい幕切れに、両チーム最多タイ24得点を挙げた主将の藤粼愛梨（3年）も涙が止まらな