¡ÖÂÎ¤¬¹Å¤¤ËÍ¤Ë¤Ï¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¥«¥ó¥Õ¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ïªµä»Õ¡¢YouTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëINAMI¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂÎ´´¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÒµÓ¤äÂÀ¶Ë·ý¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤è¤æ¡¼¤Ã¡Ê¤Ê¤Ï¤º¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ç¤ÎÊÒµÓ¶þ¿­¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤â¡¢±¦Â­¤òÁ°Êý¤«¤éº¸Â­¤Ë¤«¤é¤á¤Ê¤¬¤é²£¤Ë°ìÅÙ¤âÃåÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢È´·²¤ÎÂÎ´´¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ã¤­¤ÎÂÎ´´ÈäÏª¤Ë¡Ö¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¹¡Ù¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤­¤Ä¤¤