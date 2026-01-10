福岡県警博多署は10日、福岡市博多区東月隈付近で9日夕方ごろ、小学生男児が見知らぬ男から声をかけられ、抱きつかれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代、あごひげ、ジャンパー、黒色長ズボン、黒色野球帽を着用していたという。