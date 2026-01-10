記念写真に収まる前列左から近藤友喜、樋口有斗、田中雄大、後列左から井上太聖、坪井湧也、村上慶、テヴィス＝日産グローバル本社（花輪久写す）Ｊ１横浜Ｍは１０日、横浜市西区の日産グローバル本社の日産ホールで新体制を発表し、ブラジル１部リーグの名門クルゼイロから期限付きで加入したＦＷテヴィス（１９）は「チームの一員になれて幸せ。皆さんが楽しめるようなプレーを見せたい」と自信を込めた。新加入は８選手。