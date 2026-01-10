11日から将棋の「王将戦」第一局が開催される掛川市で、対戦する藤井聡太六冠と永瀬拓矢九段が対局の会場で検分を行い10日夜、前夜祭に参加しました。王将戦 第一局が開催される掛川市の掛川城 二の丸茶室では、関係者が立ち会いのもと藤井聡太六冠と永瀬拓矢九段が対局で使用する駒や会場の温度などを綿密に確認していました。また検分の後、両棋士は掛川グランドホテルで開催された前夜祭に参加し藤井六冠は多くの将棋ファンの前