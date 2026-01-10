※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ義母の愚痴電話に付き合わされている義弟嫁。その電話の原因となっている嫁姑喧嘩をやめさせるためにアドバイスを送るが聞き入れてもらえず、思わず本音を漏らすのだった…■ワーワーギャーギャー ■夫の行動に変化が ■そしてあきらめの悪い義母 ■やはり行きたくないみたいパパとのあの約束のせいなのでは!?サッカ