竹の葉を食べる美生。（２０２５年１２月２４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都1月10日】中国四川省雅安市の中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地でこのほど、米国生まれのジャイアントパンダ「美生（メイション）」が、人工岩のくぼみで竹の葉を食べる様子が撮影された。