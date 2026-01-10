渡部暁斗【オテパー（エストニア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は10日、エストニアのオテパーで個人戦が行われ、男子第8戦に渡部暁斗（北野建設）が出場し、W杯通算出場数296で歴代単独最多となった。9日の第7戦でウィルヘルム・デニフル（オーストリア）の最多記録に並んでいた。第8戦は前半飛躍（ヒルサイズ＝HS97メートル）が強風で中止となって予備飛躍が採用され、後半距離（10キロ）が行われた