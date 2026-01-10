■これまでのあらすじ悪気はないのだろうが、何かと姑チェックしてくる義母。料理でもなんでも完璧な嫁になれるよう「教えてあげる」と義母は言うが、妻はそんなこと頼んでいない。「もう来ないでください」とはっきり伝えても義母には理解できないようで、妻の実家を悪く言い出す。お義母さんから「あなたのご実家ってあまりちゃんとした家庭じゃなかったんでしょうから…」と言われたとき、耳を疑いました。私が気に入らないなら