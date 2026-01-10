（台北中央社）財政部（財務省）は9日、最新の輸出入統計を発表し、2025年の輸出総額は前年比34.9％増の6407億5000万米ドル（約101兆円）、輸入総額は同22.6％増の4836億1000万ドル（約76兆円）となり、いずれも過去最高を更新したことが分かった。また、対米輸出額は1982億7000万ドル（約31兆円）で前年比78％増となった。輸出全体に占める対米輸出の割合は30.9％で、26年ぶりに対中（香港を含む）輸出（26.6％）を上回った。貿易