（台北中央社）格安航空会社（LCC）、タイガーエア台湾（台湾虎航）の黄世恵董事長（会長）は8日、同社の記者会見で、今後は機材の更新や増備を進め、10年以内に30機以上を保有する方針を示した。日本―東南アジア間の乗り継ぎ需要を見据え、台北をハブとする計画も明らかにした。黄董事長は、エアバスA321neo型機11機をリースし、4機を購入する他、4機のオプション契約を締結していると説明。将来的に機材数は同型機15機、エアバ