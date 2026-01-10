■ネタ掘れワンワンの旅SixTONES・ジェシーが登場！バディは…ネタ探しの超能力を持つグレート・ピレニーズのアドくん！29歳のアイドルと4歳の超大型犬が『神奈川県小田原市』を全力疾走！小田原といえば難攻不落と謳われた『小田原城』がシンボル！古くは城下町・宿場町として栄え、眼前には相模湾が広がり、名産品も数多い風情溢れる町。今回は、アドくんの嗅覚が冴えわたり、極上の『小田原グルメスポット』を次々と嗅ぎ分ける