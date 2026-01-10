【ハノイ共同】ホンダベトナムは10日、首都ハノイで式典を開き、電動二輪「HondaUC3」を発売すると発表した。ハノイは大気汚染が世界でも深刻な首都で、ガソリンで走る二輪車の規制が7月に導入される予定だ。ベトナムでバイク販売の8割超を占める同社は、主要都市で充電インフラ設備の整備を進め、新車の発売でシェア維持を図る。6月から販売する。価格は未発表。1回の充電で最大約120キロ走行可能だ。市中心部の屋外式典会