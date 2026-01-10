タレントで歌手の円広志（72）が、10日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、「夢想花」の大ヒットと、その後の転落人生について語った。78年に歌手デビュー。「とんでとんで…」の歌詞が印象的なデビュー曲「夢想花」が80万枚という空前の大ヒットを記録した。今でも数々の歌手にカバーされたり、CMソングに替え歌が使われることも多い。一方で、「自分で作った歌なのに、円広志はどっか行くんだよ。『