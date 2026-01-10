【ラ・リーガ】ヘタフェ 1−2 ソシエダ（日本時間1月10日／コリセウム・アルフォンソ・ペレス）【映像】絶対に前を向かせない鬼プレスソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、相手のミスを誘うハードプレスを見せた。解説も絶賛した一連のプレーに、ファンたちも反応している。ソシエダは日本時間1月10日に行われたラ・リーガ第19節でヘタフェと対戦。ペッレグリーノ・マタラッツォ新監督の2戦目で、久保は右ウイングとし