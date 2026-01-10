Image: チャームクリエイト合同会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。マスクをしていたり温かい鍋ものなんかをしていたりするとメガネが曇る問題。視界が遮られるあの瞬間って地味にストレスですよね。そんなメガネユーザーにぜひ知ってほしい曇り止めクロスが「1minute」。1分拭くだけで想像をはるかに超えるレベルの曇りを防ぎ、しかも抗菌仕様まで備えた1枚の実力