旦那さんの誕生日を祝うため、食卓にご馳走を用意した投稿主さん。猫さんは誰よりも先に着席し、待ちきれないとでもいうように皆のことを待っていたのだとか。動画は15.5万回以上も再生され、「なんて可愛くて賢い猫ちゃん！」「座って待てる子は お利口さんですね」とのコメントが集まっています。 【動画：旦那さんの誕生日会→ネコが最初に食卓に座って…『まるで人間の子供のような行動』】 旦那さんの誕生日会に一番乗りで