水戸は10日、昨季J2今治に所属したDFダニーロ（28）が加入すると正式発表した。ブラジル出身のダニーロは昨年1月に来日。対人に強い1メートル83のセンターバックで、昨季は33試合に出場も1年で退団していた。クラブを通じ「水戸に来ることができとても幸せな気持ちです。J1の水戸に貢献できることを心から誇りに思います。クラブの目標を達成できるよう全力を尽くし、サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです」とコ