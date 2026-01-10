サッカー日本代表でオランダ１部リーグ、フェイエノールトのＦＷ上田綺世の妻でモデルの由布菜月が１０日、自身のインスタグラムを更新。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」などと記し、妊娠を報告した。夫と見つめ合う２ショットやエコー写真などを投稿した由布は「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」と現状を報告。