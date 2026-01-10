オリックス・岸田護監督が１０日、この日に同学年で同じ沖縄出身の一般女性と結婚したことを発表した宮城大弥投手を祝福した。報道陣からプロ７年目を迎える左腕の話題が振られると「おめでとうございます」と笑顔。新婚エースに早速「より一層、覚悟を持ってやってくれると思います。熱決（ねっけつ）、まさにその気持ちでやってくれると信じている。期待しています」と、２６年のキャッチフレーズ「熱決（ねっけつ）＃Ｂａｓｓ