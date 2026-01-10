女優・新川優愛（31）が10日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、飲食店で「涙が出そうに」なったエピソードを明かした。まだ1歳の子供を連れて中華チェーン「バーミヤン」に向かった新川だったが「自分の子供がグズグズで『今日大変な日かなぁ』って思ってたんですね」と振り返る。「でもそこで隣にいたおじいさまとおばあさまがずっとご飯を食べるのを見守っていてくれて、一口食べる度に『ナイス！』『グー』って言って