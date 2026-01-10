【オテパー（エストニア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）複合は10日、エストニアのオテパーで男子個人第8戦が行われ、渡部暁斗（北野建設）がW杯通算出場試合数を単独史上最多の296に伸ばした。