◇U23アジア杯サウジアラビア大会B組第2節日本―UAE（2026年1月10日ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会に出場中のU―23日本代表は10日、グループリーグ第2戦でUAEと対戦。桐蔭横浜大のFWンワディケ・ウチェブライアン世雄（20）が前半5分、先制PKを決めた。開始早々に、ペナルティエリア内でMF大関友翔（川崎F）が倒され、PKを獲得。2試合連続でストライカーのポジションでスタメン起用された20歳がキッカー