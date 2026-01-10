タレントのコロッケと俳優の松平健が１０日、東京・明治座で「松平健×コロッケ４５周年特別公演」（１０〜２５日、同所）の初日公演を開催、囲み取材に応じた。芸能生活４５周年を迎えたコロッケは、「まだまだ４５周年以上の方が芸能界多い」と謙遜しつつも、「僕の場合はレギュラー番組もヒット曲もないのにこんなに長くやらせていただいてる。人のヒット曲で、モノマネで生きていますから、本当に申し訳ないですっていう