NGT48の「NGT48劇場10周年記念公演」が10日、新潟市の同劇場で開催され、1期生から5期生まで29人のメンバーが出演した。オープンニングで「PARTYが始まるよ」「Dear my teacher」を全員で歌った。その後は歴代の公演から選んだ曲を4、5期の研究生、3期生のみ、1、2期生とドラフト3期生の6人に別れて披露。期に関係なく組んだ少人数でのユニットなども行い、アンコールを含めて全32曲をパフォーマンスした。1期生の清司麗菜（24）は