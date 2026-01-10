1月10日、京都競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（ダ1200m）は、T.ハマーハンセン騎乗の8番人気、ベンダバール（牡5・栗東・牧浦充徳）が勝利した。3/4馬身差の2着にメイショウハッブル（牡5・栗東・石橋守）、3着にフェゲフォイア（牡6・栗東・岡田稲男）が入った。勝ちタイムは1:12.5（良）。1番人気で岩田望来騎乗、ジーティーエスピ（牡4・栗東・中村直也）は6着、2番人気で藤懸貴志騎乗、ケイアイマウンガ（牡4・栗東・