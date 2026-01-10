1月10日、京都競馬場で行われた4R・3歳1勝クラス（ダ1800m）は、川田将雅騎乗の4番人気、タガノアバンドーネ（牡3・栗東・角田晃一）が勝利した。クビ差の2着にシルバーレシオ（牡3・栗東・野中賢二）、3着に1番人気のボクマダネムイヨ（牡3・栗東・東田明士）が入った。勝ちタイムは1:53.8（良）。2番人気で松山弘平騎乗、ジャスティンダラス（牡3・栗東・杉山晴紀）は、11着敗退。【新馬/京都3R】坂井瑠星騎乗 ビービークロ