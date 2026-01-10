上質な革とシンプルな美しさで支持される土屋鞄製造所から、定番「ディアリオ」シリーズの2026年春夏限定色「カーキ」が登場します。2026年1月15日(木)発売のこの新色は、爽やかな季節の装いに自然になじみながら、ほどよい存在感を放つベージュ系トーン。日々の時間とともに表情を深める、革本来の魅力を楽しめるラインアップです♡ 日記のように育つディアリオの魅力 「Diario(ディアリオ)」は