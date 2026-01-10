1月10日、台湾・台北ドームで行われた『第40回GOLDEN DISC AWARDS』で、TWSがBTSの名曲をカバーした。【映像】「泣ける」BTSの楽曲をカバーする後輩グループ（2時間42分頃〜）TWSは、SEVENTEENを輩出したPLEDISエンターテインメント所属の６人組ボーイズグループ。最近では、昨年リリースした「OVERDRIVE」にのせて肩を揺らす「アンタルチャレンジ」がSNSで話題になっている。「BTS先輩のおかげで」多大なるリスペクトを込めカ