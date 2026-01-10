◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 準決勝 清風 3-2 駿台学園(10日、東京体育館)春高バレー大会5日目の男子準決勝第2試合は、清風(大阪)が駿台学園(東京)とのフルセットの死闘を制して決勝進出を果たしました。大会4連覇を目指す駿台学園と、今大会1セットも失わずに準決勝まで勝ち上がってきた清風の一戦。両チームは昨夏のインターハイ準々決勝でも対戦しており、その際は駿台学園が2-0で勝利しています。第1セット、最