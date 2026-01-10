英単語に1文字足して、新たな意味にするクイズです。今回のお題は「氷」を表す英単語「ice」。1文字足して「米」に変えてみてください。問題：「ice」に1文字足して「米」にしてください「ice」にアルファベットを1文字足して、主食の「米（こめ）」という意味の単語を完成させてください。1. R2. D3. M答えを見る↓↓↓↓↓正解：1. R正解は「1. R」で、単語は「Rice」でした。▼解説「ice（氷）」の前に「R」を付けるだけで、日