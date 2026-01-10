◆バレーボール全日本高校選手権（10日、東京体育館）春高バレーの男女準決勝が行われ、決勝カードが決まった。【激闘の足跡…男女の勝ち上がりと日程はこちら】男子は昨秋の国民スポーツ大会で準優勝で6大会ぶりの頂点を狙う東山（京都）と初優勝を狙うノーシードの清風（大阪）が進出。女子は昨夏の全国総体との2冠を目指す金蘭会（大阪）と2大会ぶりの優勝を目指す就実（岡山）が頂上決戦に挑む。男子の準決勝2試合は