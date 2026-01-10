JR静岡駅北側の複合ビル「M20」内にあるグルメスポットで、開業1周年に合わせたイベントの第2弾が始まりました。 【写真を見る】cosaで開業1周年イベント 限定メニューやお得なチケットも販売＝静岡市 1月10日から始まったのは「M20」内にあるcosaが、開業1周年に合わせたイベントの第2弾「cosa祭」です。 施設のコンセプトである「交差」テーマに、飲食を楽しんだり、街歩きができたりします。 イベントでは、フ&