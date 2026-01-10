JR東海は、年末年始の東海道新幹線の利用状況を発表し、1月4日の1日の利用者数が過去最多を記録したことがわかりました。 【写真を見る】年末年始の東海道新幹線 連休最終日1月4日の利用者数は1987年のJR東海発足以降過去最多 JR東海によりますと、12月26日から1月4日までの10日間、東海道新幹線の利用者数は441万5000人と、前の年度の同じ時期に比べて7%増えました。 1日あたりの利用者数は44万2000人で、統計を開始した1991年