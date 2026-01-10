1月11日から静岡県掛川市で開催される将棋の王将戦を前に、子どもたちの将棋大会が行われ、藤井聡太王将と永瀬拓矢九段が見学に訪れました。 【写真を見る】将棋の王将戦を前に「こども王将戦」藤井聡太王将と永瀬拓矢九段が見学＝静岡・掛川市 1月10日、掛川市で開かれた「こども王将戦」には、全国の小中学生57人が参加しました。 会場には、王将戦を1月11日に控えた藤井王将と永瀬九段も訪れ、子どもたちの対局を見守りまし