西武の新人合同自主トレが１０日、埼玉・所沢市のカーミニークで始まった。初日のこの日は西口監督をはじめ多くの球団関係者が視察。ルーキーたちはウォーミングアップ、キャッチボールなどを行った後、投手と野手に分かれてメニューをこなした。指揮官は「キャンプインまであと２０日くらいなので、しっかりキャンプに向けた体力作りを。これからのライオンズを背負って立てるような選手に成長していってくれたら」と期待を