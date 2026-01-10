ＦＡ加入する桑原将志外野手の人的補償としてＤｅＮＡに移籍することが決まった古市尊捕手（２３）が１０日、西武ファンに別れを告げた。移籍決定の連絡を受けたのは、故郷・香川への帰省中。急きょ予定を前倒しして戻ってきた。５年目での移籍に「予想もしていなかった。必要としていただけているのでそこは素直に喜べるけど、不安しかないし、ライオンズが大好きなので寂しい部分が強い」と本音を吐露。この日は新人合同自