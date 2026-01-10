楽西高速道路の羅徹トンネル入り口で、環状ヒートパイプ融雪システムの効果を示すサーモグラフィーカメラの表示画面。ヒートパイプが埋設された部分の表面温度は他の場所より明らかに高いことがわかる。（１２月２６日撮影、成都＝新華社記者／江宏景）【新華社成都1月10日】標高の高い山道は冬になると積雪や路面凍結が発生し、移動が不便になる。間もなく開通する中国四川省の楽山、西昌両市を結ぶ楽西高速道路の雷波区間では