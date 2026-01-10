“ロス五輪世代”のU-21日本代表は10日、AFC U23アジアカップのグループリーグ第2節でU-23UAE代表と対戦する。日本時間午後8時半(現地時間午後2時半)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本は7日の初戦・シリア戦で5-0と快勝した。中2日の第2節では先発4人を変更。DF永野修都(藤枝)、DF関富貫太(桐蔭横浜大)、MF石渡ネルソン(C大阪)、MF川合徳孟(磐田)を起用した。予想布陣は4-3-3。GKは荒木琉偉、4バ