1月5日～9日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 データセク東Ｇ 26/ 3178 29721569.71/6 メディア５福Ｑ 26/ 58 34 325.01/8 バリュエンス東Ｇ 26/ 8 1670 3700 121.61/9