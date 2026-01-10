「プロレス・スターダム」（１０日、後楽園ホール）昨年１２月２９日にプロレス再デビューを果たしたフワちゃんがついに初白星を挙げた。タッグマッチで師匠の葉月（２８）と組み、コグマ（２７）＆金屋あんね（２７）組と対戦。葉月がクロスフェイスで金屋を破り、フワちゃんはタッグながらプロレス４戦目にして初勝利となった。昨年末の劇的な再デビューから２戦目に臨んだフワちゃんは、自身初の聖地・後楽園ホールでの試