2025年にグラビアデビューを果たすと、抜群のフレッシュボディで注目を集めている細谷さら。現在は農業高校に通う17歳の現役女子高生だ。「お仕事があるときは、いつも母が車で送り迎えをしてくれます。大変だと思うんですけど、すごく応援してくれていて、本当にありがたいなって思います。私のグラビアも見てくれていて、『家にいるときとは全然違って大人っぽい雰囲気だね』って言われました（笑）」三姉妹の次女である彼女