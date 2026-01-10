ソフトバンク・山川穂高内野手が１０日、福岡市内で辰己涼介外野手とトークショーを開催。「体の状態は今すぐ開幕してもいけるんじゃないかというぐらい」と、福岡市内で無休で続けている自主トレの成果に胸を張った。体重はシーズン中の１１４キロから７キロ減量に成功した。２月中旬までは福岡に居残り、単独トレを敢行することも明かした。昨年も調整が一任されたＳ班だったが、初日から宮崎キャンプに参加して汗を流した。